Nejen The Last of Us Part I je součástí prémiového PS Plus

16. 1. 2023 15:34 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Sony chystá ochutnávku všem, koho zajímá The Last of Us. S premiérou prvního dílu seriálu rozšiřuje seznam časově limitovaných demoverzí předplatitelů PS Plus Premium o The Last of Us Part I. Majitelé PS5 a nejvyšší úrovně předplatného PS Plus si mohou zombie survival dvě hodiny vyzkoušet. To může být zajímavé lákadlo pro nové fanoušky světa The Last of Us, které přitáhne seriál, ale zároveň budou tápat, jestli jsou pro ně hry to pravé.

Další hry, které lednový seznam rozšíří o trial verze, jsou například A Plague Tale: Requiem, Sniper Elite 5, Dying Light 2, Cyberpunk 2077 nebo Crusader Kings 3.

The Last of Us Part I vychází 3. března na PC.