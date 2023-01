Na samurajskou cestu v Trek to Yomi se brzy můžete vydat i na Switchi

Samurajská Trek to Yomi vsadila většinu trumfů na svou prezentaci, která jasně vzdávala hold kultovnímu režisérovi Kurosawovi. Tato sázka se hře však příliš nevyplatila, protože jí trochu chyběla hloubka a zábavnější hratelnost (více v recenzi). Pokud však patříte k fanouškům oné černobílé stylizace, případně v dobrém vzpomínáte na snímky zmíněného režiséra, bavit byste se měli.

Zanedlouho tak budete moct činit i na konzoli Nintendo Switch. Vydavatelství Devolver Digital ve spolupráci se studiem Flying Wild Hog oznámilo, že už 30. ledna vyjde verze pro tuto přenosnou platformu, a tak si osudy mladého Hirokiho budete moct užít třeba i na cestách.

Pokud ale dáváte přednost jiným platformám, hru už nyní naleznete na PC (Steam a Epic), PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.

The cinematic odyssey is making its way to the #nintendoswitch on the 30th of January! That's right, now you'll be able to trek while playing Trek to Yomi literally! But before all of that, check out this trailer!#trektoyomi pic.twitter.com/570rBQxAF1