Na Alanu Wakeovi 2 pracovalo „jen“ přes 130 lidí

Na hororovém thrilleru Alan Wake 2 pracovalo ve finském studiu Remedy jen 130 lidí po dobu čtyř let. Oznámil to ředitel komunikace Thomas Puha. V tříáčkových studiích přitom na podobných projektech běžně pracují vyšší stovky, někdy i tisíce zaměstnanců. Zároveň to je prý jeden z nejtěžších projektů studia.

I’ll also say that somehow we are getting this game done with about 130 people on average for about 4 years of dev time (dev time is a very elastic term tho) for the quality level we got, is incredible. We are very, very far from 1st parties or other big studios resources.