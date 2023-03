Mutiplayerovou střílečku Veiled Experts si můžete zdarma vyzkoušet v otevřené betě

30. 3. 2023 13:02 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Společnost Nexon, kterou budete s největší pravděpodobností znát hlavně díky slavné onlinovce MapleStory, experimentuje s novým žánrem a chystá Veiled Experts, 5v5 taktickou multiplayerovou střílečku viděnou z pohledu třetí osoby.

Kdo by chtěl sám zjistit, jak se výlet do neznámých vývojářských vod zatím jeví, má možnost, protože hra nabízí bezplatný přístup do otevřené bety. Testování začalo dnes v devět hodin ráno a potrvá až do 6. dubna opět do deváté hodiny ranní. K účasti nemusíte provádět žádné komplikované procesy, stačí zamířit na kartu na hry na Steamu a kliknutím požádat o přístup.

zdroj: Nexon

Plná verze Veiled Experts by měla prozatím jen na PC dorazit již relativně brzy, konkrétně někdy ve druhém čtvrtletí letošního roku.