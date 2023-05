Morové dobrodružství A Plague Tale: Requiem dostalo na konzolích režim s 60 FPS

Do potemnělé výpravy neohrožené Amicie a jejího malého bratra Huga A Plague Tale: Requiem přibyl výkonnostní režim schopný hru rozhýbat v příjemných šedesáti snímcích za vteřinu. Stranou ale nezůstala ani počítačová verze – do té zase tvůrci přidali nová grafická nastavení.

Rat game just got even better.#APlagueTaleRequiem's Performance Mode is live, with a 60 FPS mode for PS5 and Xbox Series X as well as additional graphic options for PC! pic.twitter.com/MefbJoufJY