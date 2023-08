Mobilní RPG Final Fantasy VII Ever Crisis vyjde v září

16. 8. 2023 16:10 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Fanoušci Final Fantasy, kteří by si rádi vzali své oblíbené univerzum s sebou do kapsy v podobě nějakého plnohodnotného RPG titulu, už nebudou muset čekat dlouho. Mobilní RPG Final Fantasy VII: Ever Crisis po dvou letech čekání konečně dostalo datum vydání – kroužkujte 7. září.

Ever Crisis je poměrně ambiciózní projekt, který hodlá převyprávět kompletní příběh Final Fantasy VII se vším všudy, tedy včetně odboček Advent Children, Before Crisis, Dirge of Cerberus i Crisis Core, ačkoliv s největší pravděpodobností v nějaké kondenzovanější formě. Hra navíc ještě nabídne také rozšířené dějové pozadí některých postav, které pro hru napsal scenárista Final Fantasy VII Remake, Kazušige Nodžima.