Mobilní hra Pokémon Go zaznamenala nejnižší výdělky za posledních pět let

4. 5. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Pamatujete, jak davy telefonních zombií v honbě za vzácným Pokémonem vybíhaly do ulic, porážely je auta a padaly do studní? Mohl za to raketový start hry s augmentovanou realitou Pokémon GO. Od vydání už uplynulo pět let a byť se titul stále hraje, zájem v poslední době mírně upadá. V dubnu hra zaznamenala nejnižší výdělky za dobu své existence.

Což zní jako dramatická jobovka, jenže při pohledu na absolutní čísla zjistíme, že se zas taková tragédie nekoná. Titul utržil necelých 35 milionů dolarů, což je sice méně než dřív, ale i přesto se v dubnu jednalo o dvanáctou nejvýdělečnější hru na světě. Co by za podobně „špatný měsíc“ dala drtivá většina herních studií.