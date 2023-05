Mini Metro a Mini Motorways dostanou významný update

Hráči a hráčky, kterým k srdci přirostla minimalistická, příjemná a navýsost chytlavá budovatelská hříčka Mini Metro či případně její pozdější nástupce Mini Motorways, mohou zpozornět. Tvůrci ze studia Dinosaur Polo Club oznámili, že chystají update, v jehož rámci si obě hry symbolicky podají imaginární ruce.

Z Motorways do Metra poputují tři mapy a síť podzemky budete moci nově splétat v New Yorku, Londýně a Mumbai. Zafunguje to i naopak, do Motorways přibudou tři mapy z Metra: Tokio, Varšava a Lisabon. Mini Motorways navíc dostane i novou funkci: Vlaky a s nimi spojenou výstavbu kolejišť.

Celebrate 10 years of Mini with us! The winning Mini Metro map coming to Mini Motorways is…



New York City!



This map will be joining a roster of crossover maps in our upcoming Miniversary Update – available from July 24th! pic.twitter.com/BhkdJk4gRF