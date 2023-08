Metal Gear Solid Master Collection varuje před potenciálně urážlivým obsahem

21. 8. 2023 17:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Na podzim se dočkáme šikovného balíčku prvních pěti her ze série Metal Gear. Konami oprašilo staré tituly pro nové platformy a rozhodlo se společně s nimi vydat varování, že se názorový diskurz kolem některých témat za dekády od původního vydání mohl posunout. Podle herního zpravodaje GamesRadar se do ale do obsahu samotného zasahovat nebude. Sbírka ale dorazí s upozorněním, že některý obsažený materiál může působit zastarale.

„Hra obsahuje výrazy a témata, která mohou být považována za zastaralá. Tyto prvky však byly zahrnuty beze změn, aby byl zachován historický kontext, ve kterém byla hra vytvořena, a původní vize tvůrce,“ stojí údajně ve varování, které zároveň vyzývá ke zvážení vlastní schopnosti a ochoty vypořádat se s potenciálně kontroverzním obsahem.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 vychází 24. října 2023 na PS5, Nintendo Switch, PC a Xbox Series X/S.