Marvel Snap bude pokračovat dál navzdory změnám v mateřské společnosti

Někteří fanoušci Marvel Snap se mohli začátkem týdne vyděsit při čtení článku na webu Reuters, který informoval o plánech čínské společnosti ByteDance na opuštění herního prostoru a „zbavení se již vydaných titulů“. Jelikož pod tuto firmu patří i tvůrci a tvůrkyně zmíněné karetky ze studia Nuverse, mnozí se domnívali, že to znamená její konec. Jak ale nakonec ujišťuje samotný tým, není tomu tak.

„Vážení Snappeři, někteří z vás vyjádřili své obavy ohledně oznámených strukturálních změn v Nuverse. Rádi bychom vám poděkovali za sounáležitost a ujistili vás, že bez ohledu na případné změny v týmu bude Marvel Snap fungovat a vzkvétat i v budoucnu,“ ujišťuje PR oddělení.

Dear SNAPPERS,

Some of our players have expressed their concerns regarding reported structural changes at Nuverse.

We wish to thank you for your concern and assure you that regardless of any changes at Nuverse, SNAP will continue to operate and flourish in the future!