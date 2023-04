Lovecraftovský kooperační horor Eresys brzy vyjde v předběžném přístupu

11. 4. 2023 15:00 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Odkaz H. P. Lovecrafta stále čile žije, a to i ve videohrách. Na trhu lze nalézt nespočet titulů, které s jeho světem a mýtem pracují. Do nich patří i starší příběhová adventura The Shore, za kterou stojí vývojář Ares Dragonis. A toho zjevně práce s chapadlovitými monstry baví, takže se rozhodl ve snahách pokračovat v chystané novince Eresys.

Půjde o kooperační zážitek, kde se až čtyři hráči převtělí do role kultistů (hrát půjde i sólo), aby se společně postavili místním entitám a hrůzám. Hra láká především na temnou atmosféru a důraz na spolupráci, abyste úspěšně dokončili rituál a zabránili přílivu dalších monster. Zajímavostí má být i dynamická umělá inteligence nepřátel, které půjde zahánět olejovými lampami.

Nezní to rozhodně vůbec špatně, potenciál tu jistě je. Jestli se ho podaří přetavit v zábavnou hru, se uvidí už 20. dubna, kdy Eresys vychází v předběžném přístupu na Steamu.

zdroj: Dragonis Games