Lies of P je hotové, oznámili tvůrci

Kdo se těší na Lies of P, potemnělé herní zpracování Collodiho klasiky oděné do hávu akčního RPG, může s povděkem kvitovat informaci, o níž se tvůrci ze studia Round8 včera podělili na Twitteru:

It is our genuine pleasure to announce that #LiesofP has Gone Gold. Truly, we cannot wait for your arrival in Krat on September 19.



