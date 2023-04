Letošní QuakeCon se uskuteční i fyzicky

QuakeCon se v posledních letech kvůli pandemii covidu konal výhradně v digitální formě. Letos se však tento svátek pro fanoušky id Software, Bethesdy i studia Arkane vrátí ke svým kořenům: QuakeCon 2023 se bude konat od 10. do 13. srpna v texaském Gaylord Texan Resort & Convention Center.

Hlavním lákadlem a jedinou sekcí fyzického programu je BYOC (Bring Your Own Computer), kam si návštěvníci budou moct přinést vlastní počítač a připojit se do obrovské LAN party. S tím se pojí zásadní změna - akce bude přístupná pouze pro lidi, kteří se předem zaregistrují (registrace se otevírají 21. dubna) a zakoupí si vstupenku (cena se pohybuje od 1 600 do 8 600 korun). Žádná tradiční výstavní hala se nekoná, veškeré aktivity se budou konat pouze v rámci BYOC.

Jestli si jen kvůli obří LANce do Texasu výlet dělat nechcete, nemusíte smutnit. QuakeCon totiž bude mít i svou hybridní formu a velká část programu proběhne digitálně, na streamu na Twitchi. Podrobný program Bethesda odhalí v průběhu jara.

