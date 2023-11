Laysara se odkládá. Malebné vesničky v Himálaji vybudujeme až příští rok

9. 11. 2023 12:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Budovatelskou strategii na svazích osmitisícovek Laysara: Summit Kingdom si nezahrajeme ani letos. Trio vývojářů z Quite OK uvedlo na Steamu, že se dočkáme někdy „brzy“ v příštím roce. Pořád se ale bude jednat o spuštění předběžného přístupu, a to navzdory faktu, že sami autoři uvádějí, že je hra v podstatě hotová. Zbývá doladit posledních pár mechanismů a navrhnout jednotlivé vysokohorské masivy, které poslouží jako jednotlivé úrovně.

Na Steamu je stále dostupná několikahodinová demoverze z letošního Next Festu, která vám ukáže ničivou sílu laviny i čarokrásné nepálské vesnice.