Kung-fu bojovka Sifu přidá v posledním updatu nové obtížnosti a arény

Povedená kung-fu bojovka Sifu dostane v září poslední obsahový update. Ten do hry přidá nové obtížnosti, včetně pokročilých modifikátorů obtížnosti, editoru videozáznamů a šesti příběhem inspirovaných arén, ve kterých můžete pořádně prověřit údery, kopy a chvaty. Budete si moct dále vybrat z celkem dvanácti kostýmů.

How many lives did it take you to get this far? How long ago did you first step into the Wuguan?



Get ready to put sweat, blood and tears in to triumph over the toughest challenges in Title Update 5.



Your final trials await you next September on PC, Playstation and Xbox. pic.twitter.com/V1mjJGVrxk