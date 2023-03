Kouzelné dobrodružství Tunic dostane krabicovou deluxe edici

Zdařilou stylovou výpravu v podání loňské indie akční adventury Tunic si brzy budete moci pořídit v hmatatelné podobě. Tedy alespoň pokud budete mít zájem o hru pro PlayStation 4 nebo Switch.

TUNIC is coming to Nintendo Switch and PlayStation 4 this summer in a deluxe physical edition!



See what's inside and preorder your copy here: https://t.co/jNhxoAnCUL pic.twitter.com/udSOonRmL3