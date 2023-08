Konzolová verze kooperativní duchařiny Phasmophobia se odkládá. Ve studiu hořelo

Populární kooperace lovců duchů Phasmophobia hlásí zpožděné vydání na konzole. Tentokrát ale důvodem není snaha o „co nejlepší a nejkvalitnější zážitek“, nýbrž požár ve studiu Kinetic Games. Duchařina se tak na Xbox Series X/S, PlayStation 5 a PSVR 2 podívá v říjnu. Příhodně týden před Halloweenem.

We have an update on our console release.#Phasmophobia #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/eFxe3M0xXL