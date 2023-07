K úplnému zkompletování Remnant 2 vám nebude stačit ani 400 hodin

Pokračování kooperativní akce Remnant 2 má být ve všech ohledech větší, lepší a zábavnější než první díl. Aspoň to slibují vývojáři a vývojářky z Gunfire Games. Hlavní designér Ben Cureton teď prohlásil, že hra bude skutečně masivní. Ani lidé, kteří v ní strávili stovky hodin, ani zdaleka neviděli všechno, co nabízí.

For those that love secrets and exploring:



No one has seen or obtained 100% of everything #Remnant2 has to offer. I'm talking about hardcore players with over 400+ hours, reviewers that had early access, even our own internal developers. No one.



Remnant 2 has secrets within… pic.twitter.com/VjJTulYDjR