Internetem se šíří další fotky z natáčení seriálu Fallout

Amazon chystá seriálovou adaptaci populární postapokalyptické série Fallout, ale moc bližších informací ohledně zápletky zatím k dispozici nemáme. Něco málo třeba půjde vydedukovat z několika fotek z natáčení, které pořídil pravděpodobně někdo z produkčního týmu a vypustil je do světa:

Here are some set photos from Fallout Amazon TV Show pic.twitter.com/fxWGBNpU1f