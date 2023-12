Indie horror Choo-Choo Charles zastaví ve stanici: Konzole

Bizarní indie horůrek Choo-Choo Charles o vlaku, který jako by vypadl z nočních můr Stephena Kinga, se podívá i mimo domovské PC. Autoři z Two Star Games na sociální síti X oznámili, že děsivá mašinka zastaví na Xboxu One, Xboxu Series X/S, PS4 a PS5 ještě před Vánoci, 21. prosince. Nezávislý hit pak zavítá s lehkým zpožděním 18. ledna na Nintendo Switch.

Choo-Choo Charles is releasing on Xbox One, Xbox Series, PS4, and PS5 on December 21st (in a week!), and Switch on January 18th! pic.twitter.com/lWzFzz5Sh7