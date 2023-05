Hráči Ghostwire: Tokyo rozhodli. Psi jsou lepší než kočky

Jsou lepší kočky nebo psi? Věčný boj, který mezi majiteli i samotnými zvířaty trvá od nepaměti. Hráči Ghostwire: Tokyo ale dost možná na tuto věčnou otázku konečně nalezli odpověď. Vývojáři z Tango Gameworks sdíleli zajímavé statistiky, ze kterých vyplývá, že se psy se ve hře pomazlilo více než 21 milionů hráčů, zatímco s kočkami jen 6,2 milionů.

Rozdíl je to samozřejmě markantní, ale ve skutečnosti docela logický a o skutečných sympatiích patrně nevypovídající. Mazlení se psy totiž v tom případě zastává herní mechanismus, který vám pomůže odhalit různá tajemství či skryté cesty. Hlazení pejsků navíc propagovala i samotná marketingová kampaň coby jednu z předností, zatímco kočky byly odsunuté na druhou kolej. Výsledná čísla tudíž mohou být pouhým výsledkem prachsprosté psí propagandy!

Odpověď na palčivou otázku ale není jedinou zajímavou nově zveřejněnou statistikou z tokijské duchařiny. Mimo jiné teď víme, že hráči celkově chytili a převedli téměř 78 miliard duší a pochytali 13,5 milionů strašidel jókai.

From the number of spirits saved to the deadliest threats in the Spider's Thread Mode, check out our player stats for #GhostwireTokyo! pic.twitter.com/tyI5j0XTsz