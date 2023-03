Hráči a hráčky si u Epicu loni rozebrali skoro 700 milionů her

9. 3. 2023 16:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Epic bilancuje loňský rok a pochvaluje si, kolik lidí využívá služeb internetové distribuce Epic Games Store. Například už 230 milionů uživatelů PC má v herním obchodě založený účet. To proto, aby si mohli koupit třeba jeden z 626 titulů, který do online regálů vloni přibyl.

Nebo si do knihovny přidat jednu z desítek her zdarma, které Epic pravidelně dává k dispozici. V roce 2022 bylo takových titulů 99 s celkovou hodnotou v přepočtu skoro 50 tisíc korun. Mezi hráče a hráčky se tak rozdalo téměř 700 milionů herních kopií bez toho, aby museli utratit jediný cent. Nutno podotknout, že číslo neříká nic o tom, kolik lidí ty hry ve skutečnosti hrálo. Do statistiky se totiž započítává už pouhé přidání titulu do knihovny.