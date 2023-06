High on Life dostane hororové DLC High on Knife

15. 6. 2023 10:10 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Hororové rozšíření High on Knife pro komediální střílečku High on Life se krátkým videem (ke zhlédnutí výše) představilo během rozšířené verze konference Microsoftu. Tvůrci ze studia Squanch Games se pak ještě na blogu rozpovídali o tom, co od nového DLC vlastně čekat.

Hra by pořád měla být divná a vtipná, ale tentokrát i mírně děsivá. Právě ony temnější situace jsou k vidění v upoutávce, ale tvůrci slibují, že humoru bude i v rozšíření víc než dost. Kvůli tomu jistě přijdou ke slovu i dvě nové (samozřejmě mluvící) zbraně: pinballoidní pistole B.A.L.L. a prapodivný žábomet Harper.

zdroj: Foto: Squanch Games

Tvrůci ještě v závěru děkují za podporu, High on Life si prý zahrálo přes sedm milionů lidí. Přesné datum vydání DLC zatím neupřesnili, jen zmínili, že by se zájemci měli dočkat na podzim. Rozšíření dorazí na PC i Xboxy.