Hideo Kodžima na filmové adaptaci Death Stranding dělá všechno možné. Jenom nerežíruje

Není s podivem, že Death Stranding dostane svou vlastní filmovou adaptaci. Hideo Kodžima ve svých hrách vždycky k jazyku filmového média výrazně tíhl a touto adaptací si proto do jisté míry dost možná plní jeden ze svých snů. Není tedy divu, že je do procesu jejího vzniku významně zapletený.

Jak nedávno sdílel na svém Twitteru, v projektu se stará o mnoho věcí. Podílí se na produkci, dozoru, scénáři, vzhledu, designu i obsahu filmu. Jenom tedy režii přenechá někomu jinému.

Tato informace možná někoho překvapí, protože Kodžima by se jistě v režisérské židli neztratil, čímž by ostatně svůj pomyslný přechod k filmu mohl plně završit. Nicméně hry jsou evidentně stále jeho největší vášní, takže si své režisérské ambice zjevně nechává až na pokračování herní dvojky.

Just to be clear, I am deeply involved in producing, supervising, plotting, look, design and content of the film adaptation of DS, just not in charge of directing.