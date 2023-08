Forza Motorsport nebude mít při vydání hraní na rozdělené obrazovce

14. 8. 2023 16:45 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Na okruhové závodění zaměřená odbočka Forza Motorsport nebude při vydání podporovat hraní více hráčů na rozdělené obrazovce. Údajně by to bylo příliš graficky náročné pro současný hardware. „Silně tlačíme nové grafické možnosti a kompletně změněný renderovací engine. To pro nás bohužel znamená příliš náročnou implementaci splitscreenu,“ uvedl v srpovém vývojářském deníku kreativní ředitel Chris Esaki.

Naznačuje tím ale, že by tato funkce mohla do hry přibýt časem. Forza Motorsport vychází 10. října na PC a Xbox Series X/S.