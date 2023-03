Final Fantasy XVI je gold. Hra je hotová

31. 3. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Téměř tři měsíce před plánovaným vydáním dosáhlo chystané pokračování epického JRPG Final Fantasy XVI statusu „zlaté“. To znamená, že hra je v takovém stavu, kdy je připravena k distribuci do herních obchodů. Square Enix to dnes oznámil na oficiálním Twitteru hry.

Final Fantasy XVI se odehrává ve fantasy světe Valisthea, v němž lidstvo prosperuje díky obrovským krystalům, které vyzařují magickou moc. Světem se však šíří tajemná nákaza, která hodlá moc krystalů pokřivit a narušit tím křehký mír mezi jednotlivými národy Valisthey. Šestnáctý díl bude tentokrát čistokrevné fantasy bez parních strojů a moderních technologií, jak tomu bylo u některých předchozích dílů série.

Hra vychází 22. června s minimálně půlroční časovou exkluzivitou na PlayStation 5.