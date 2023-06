Fallout 76 v dalším datadisku zamíří do Atlantic City

12. 6. 2023 13:50 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Online spin-off populární série Fallout 76, si od vydání v roce 2017 zahrálo 15 milionů lidí a vypadá to, že Bethesda s podporou hry zdaleka nekončí. Chystaný datadisk k nechvalně proslulému postapo MMORPG nás zavede do New Jersey. Konkrétně do pobřežní metropole Atlantic City. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Oproti předchozímu rozšíření The Pit, které nás zavedlo do radiací zdecimovaného Pittsburghu jak ve Falloutu 3, tak ve Falloutu 76, se Atlantic City ještě v žádné předchozí hře neobjevilo. Město ovládá pětice rodin nájezdníků, kteří se přetahují o nadvládu jednotlivých čtvrtí. Atlantic City je navíc domovem pro desítky kasín, vlastně jde o takové malé Las Vegas, takže i gambling by v přídavku mohl hrát svou roli.

Kromě toho, že nová expedice vychází „brzy“, žádné přesnější informace o datadisku nemáme.