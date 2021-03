Facebook představil nové náramky na ovládání augmentované reality

19. 3. 2021 17:27 | Bleskovky | autor: Tomáš Vojkovský

Blog Tech@Facebook zveřejnil video, kde představuje budoucnost ovládání. V tomto případě jsou jí náramky, které trasují jemné neurální signály (ty vysílá do rukou náš mozek) a příslušné záchvěvy převádí do různých činností. Jaké to má využití? Skrze tuto technologii by se při propojení náramků s headsetem naskytla možnost na dálku ovládat světla, psát na virtuální klávesnici nebo si třeba zahrát lučištnický simulátor.

Divize Facebooku Reality Labs, která stojí za vývojem, se v blogovém příspěvku zmiňuje i o kalibraci náramků na jednotlivé uživatele, což by mělo za důsledek intuitivnější ovládání augmentované reality nebo právě snazší psaní na výše zmiňované virtuální klávesnici. Po čase užívání by mohly naučit, jaké chyby ve slovech děláte nejčastěji a posléze vás začít automaticky opravovat.

Jednou z přelomových schopností této technologie má být také haptická odezva. Kdybyste si například chtěli virtuálně zastřílet z luku, náramky by vám mohly skrze tlak na ruku simulovat natahování tětivy, a přinést tak lepší požitek ze hry.