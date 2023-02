Epic rozdává stylovou strategii. Od čtvrtka vás zase nechá rozjet pořádný byznys

28. 2. 2023 11:00 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Na platformě Epic Games Store opět proběhlo střídání „stráží“, takže si v obchodě můžete přidat do knihovny další hru zdarma. Tentokrát je zde dostupný docela neotřelý starší kousek jménem Duskers. Jedná se o kombinaci sci-fi strategie a roguelike zážitku, ve kterém budete za pomoci dronů prohledávat staré vesmírné koráby. Tyto drony však ovládáte z relativního bezpečí své vlastní lodi, a to buď napřímo, nebo prostřednictvím příkazového řádku.

Na vyzvednutí hry máte čas do 2. března do 17:00, než ji vystřídá další titul. I tentokrát se bude jednat o strategii, tentokrát však už trochu tradičnější. V Rise of Industry se totiž pokusíte vybudovat svůj vlastní úspěšný byznys v rozličných odvětvích podnikání. Takže můžete třeba pěstovat plodiny, vytvářet nábytek či získávat nerostné bohatství.

zdroj: Archiv