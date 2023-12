eFootball dostává s další sezonou větší koop a nový herní mód

11. 12. 2023 10:25 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Tento týden vyjde významný update do chudého příbuzného Fify, kterým je eFootball 2024. Třetí sezóna s podtitulem Unite on the Pitch přináší nové herní módy, události a v neposlední řadě i vylepšenou umělou inteligenci protivníků. Na trailer se můžete podívat výše.

Největší novinkou jsou kooperační PvP události. Na rozdíl od uživatelských zápasů můžete hrát s ostatními fotbalovými maniaky v počtu až tři proti třem.

Nový režim My League vás pro změnu provede světovými šampionáty, aby váš tým snů změřil síly s těmi nejlepšími z nejlepších. Zase o krůček věrohodněji působí i samotní hráči, kteří do vínku dostávají unikátní schopnosti s míčem a ikonické manévry. Update by měl do eFootball 2024 přibýt tento týden.