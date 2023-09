Dying Light 2 dostane ještě letos přehršel nového obsahu

25. 9. 2023 14:42 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Dying Light 2 bude v únoru slavit dva roky od vydání, ale vývojáři z Techlandu se hrou nejsou ani zdaleka hotovi. Podobně jako v předchozím díle zombie parkourové akce se počítá s podporou na celé roky dopředu. Vezměme to pěkně od podlahy a rychle: Opravy zbraní, noví nepřátelé, nože a hole, oblečky, rozebírání vybavení, nová úroveň vzácnosti zbraní, nová brutální obtížnost, efektní fatality, výbušné nože a vrhací hvězdice, vypnutí bloomu a podpora modů. Uf, není toho málo.

Do toho se počítá i s časově omezenými eventy. Například koncem října nám krom zombíků zatopí i upíři v tematickém crossoveru s Vampire: The Masquerade. V listopadu se protnou sféry Dying Light 2 a středověké fantasy bojovky For Honor. V zimě pak počítejte s tradičními oslavami Vánoc a konce roku. Nuda v nemrtvém světě zkrátka hrozit nebude.