Do strašidelných ulic se v Ghostwire: Tokyo vydalo už 6 milionů lidí

Duchařskou akci Ghostwire: Tokyo si od vydání v loňském roce zahrálo přes 6 milionů lidí. Byť jde jistě o chvályhodný úspěch, je dobré podotknout, že se nebavíme o čistých prodejních číslech. Ghostwire: Tokyo je k dispozici například i v předplatném Game Pass, takže je docela dobře možné, že většina zaznamenaných hráčů si hru vyzkoušela právě skrz tuto službu.

6 MILLION PLAYERS have explored #GhostwireTokyo's spooky streets! That doesn't make those eerie alleyways any less haunted, of course...



Thank you again to all our fans! pic.twitter.com/jEXuZtp61K