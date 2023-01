20. 1. 2023 10:33 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Žoldák s prořízlou hubou míří do komiksové strategie Marvel's Midnight Suns. DLC The Good, The Bad, and the Undead do hry přidá Deadpoola. Hláškující hrdina s sebou do opatství přinese deset nových unikátních karet schopností, příběhové mise a vylepšení vaší základny.

Dodatečný obsah do hry přistane 26. ledna a je prvním chystaným DLC. V průběhu roku pak přibude Venom, Morbius a Storm.