Do logického rébusu Kubikon 3D se můžete pustit už v květnu

Tuzemský kostičkový hlavolam Kubikon 3D si zahrajeme už v květnu. Na sociální síti X to oznámil autor hry Petr Kubíček. Český vývojář se proslavil historickou adventurou 1428: Shadows over Silesia. V den vydání, které připadá na 23. května, bude k dispozici 50 logických hádanek a také editor úrovní, kde si budete moct vytvořit vlastní.

#Kubikon3D officially launches on May 23rd 2024!

There will be 50 levels at launch, but thanks to the built-in level editor, you can create your own levels and share them with friends or even the world on Steam Workshop!#editor #indieGame #steamGames #steamWorkshop pic.twitter.com/EKbvFsXcLA