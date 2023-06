Do duchařských hrátek Ghostwire: Tokyo se ponořilo přes 5 milionů hráčů

Japonská paranormální kuchyně v Ghostwire: Tokyo své ambice vyloženě nenaplnila, ale procházka moderním městem okořeněným tradičním folklórem přeci jen do sebe něco má. I kvůli lákavému zasazení tak studio Tango Gameworks může slavit pokoření dalšího významného milníku, kterým je 5 milionů hráčů.

K tomuto číslu jistě dopomohla příjemná podpora hry po vydání, ale také dubnové vydání verze pro Xbox Series X/S, kam se titul podíval po uplynutí roční exkluzivity pro PC a PlayStation 5. Díky tomu si ji můžete vyzkoušet i v rámci služby Game Pass.

Pokoření významného milníku tvůrci oznámili skrze krátký příspěvek na sociálních sítích, ke kterému byl přiložený oslavný obrázek od Kenty Muramacua.

From everyone at Tango Gameworks, thank you to 5 million fans who have played #GhostwireTokyo!



Please enjoy this commemorative artwork by Concept Artist Kenta Muramatsu! pic.twitter.com/cCqqowYEA9