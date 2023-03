DLC k Vampire Survivors už je k dispozici i na mobilech

Loňský velehit Vampire Survivors se relativně nedávno dočkal rozšíření Legacy of the Moonspell na Steamu, ale majitelé mobilní verze museli čekat. To už nyní neplatí, protože DLC dorazilo i do obchodů Google Play a App Store. Tedy, obrazně, samozřejmě – přímo na stránkách obchodů ho nenajdete, ale je k mání pomocí nákupu přímo v aplikaci.

Těšit se tak i na přenosných zařízeních můžete na osm nových postav, třináct zbraní, jednu zónu a šest nových hudebních skladeb. Na rozdíl od původní hry ale není zdarma. Za rozšíření zaplatíte... 24 korun.

GBP £0.89 on Google Play Store

