Devolver kupuje Doinksoft, vývojáře akční adventury Gunbrella

Undergroundový miláček herního průmyslu Devolver Digital na svém Twitteru oznámil nákup studia Doinksoft. Ti stojí například za kočičí mecha metroidvanií Gato Roboto, retro střílečkou Demon Throttle, která je na Switch k dispozici pouze fyzicky, a chystají vydání noir-punk adventury Gunbrella. Obrázek Red Dead Redemption 2 v oznámení je v Devolveru takový opakovaný vtípek, který si málokdy odpustí.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @doinksoft will be joining Team Devolver! pic.twitter.com/16wP3iH6Ab