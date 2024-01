Cult of the Lamb zítra dostane bezplatný update Sins of the Flesh

15. 1. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Roztomilý simulátor jehňovisty Cult of the Lamb se zítra dočká DLC Sins of the Flesh, které bude k dispozici zdarma. Tělesná pokušení znamenají jediné: Sexuální orgie a křížení vašich kultistů. Ve studiu Massive Monsters se mechanismy inspirovali u The Sims a Pokémonů, takže se můžete těšit na nové způsoby, jakými rozvíjet svůj pohanský kult. Na trailer se můžete podívat výše.

Cult of the Lamb nám před dvěma lety učarovalo. Pavel v dobové recenzi hodnotí krásnou devítkou se slovy: „Po zahrání Cult of the Lamb se už nikdy nebudete na ovce dívat stejně. Zábavný, nekonečně roztomilý mix roguelite akce a péče o komunitu vyšinutých zvířátek se nadmíru povedl.“