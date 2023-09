Cities: Skylines II předvádí v novém videu filmovou kameru a foto mód

13. 9. 2023 12:40 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Pokračování jedné z nejlepších budovatelských strategií už se pomalu blíží. Virtuální stavitelé, kteří se na Cities: Skylines II ještě dostatečně netěší, se mohou patřičně naladit pomocí nového traileru (ke zhlédnutí výše).

Nové video se soustředí na dvě herní funkce: Filmovou kameru a fotografický režim. Tvůrci totiž zjevně chápou, že rozplývání se nad svým dílem je zásadní součástí zážitku každé budovatelské hry, a tak nabídnou nástroje, s jejichž pomocí se svou metropolí můžete pořádně pokochat.

Funkce filmové kamery vás nechá sestavit sekvenci libovolných záběrů v jakýchkoliv úhlech, proložit je dramatickými i efektními průlety a přijít s výsledkem, díky němuž by se do vašeho virtuálního města měl divák chuť nastěhovat i ve skutečnosti. Co dělá foto režim, pak snad není potřeba vysvětlovat – a vypadá to, že ten zdejší rozhodně nebude chudý na různé filtry, efekty a další vymoženosti.

Cities: Skylines II dorazí 24. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.