Chystá se UFC 5. Na plnohodnotné odhalení dojde v září

Skrze kratičké video na sociálních sítích společnost Electronic Arts oznámila návrat série UFC. V pořadí už pátý díl se opět bude pyšnit licencí stejnojmenné organizace, která se zabývá smíšeným bojovým uměním, jež v posledních letech aktivně získává na popularitě.

Kromě loga žádné další detaily o UFC 5 zatím odhalené nebyly, ale fanoušci se stanou moudřejší v září, kdy dojde na plnohodnotné odhalení. Během něho se jistě představí velké novinky, stejně jako na datum vydání a dostupné platformy.

Předpokládat lze, že se titul opět bude pyšnit zástupem unikátních bojovníků (ve čtyřce jich bylo přes 229) z různých kategorií. Jako první budete o novinkách zpravení v případě, že se přihlásíte k oficiálnímu odběru novinek.

Coming soon #UFC5

Full reveal September 2023

Sign up for more news ➡️https://t.co/ReRhjdZTx4 pic.twitter.com/d2ZK1MnI2d