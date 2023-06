Chystá se animovaný seriál Dead Cells, podívejte se na upoutávku

The Tale of Onogoro (PS5 VR2)

The Tale of Onogoro, jedna z prvních příběhových, akčních a dobrodružných anime her pro VR, zve hráče do kouzelného světa plného hádanek, dobrodružství a bojů ve steampunkové VR hře. Tato jedinečná japonská akční adventura pro VR, inspirovaná...