Chcete hrát The Last of Us jako Pedro Pascal? Můžete

6. 4. 2023 13:37 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Herec Pedro Pascal ztvárnil v seriálové adaptaci The Last of Us od HBO hlavního hrdinu Joela a diváci se povětšinou shodují, že se své role zhostil velmi dobře.

Příliš podobný své herní předloze však není, což se rozhodl napravit autor nové modifikace, která na hlavu herního hrdiny přilepí Pascalův obličej. Pokud tedy patříte k těm, kdo měli štěstí a PC verze The Last of Us: Part I vám běží, můžete si na obrazovce užít mírně znepokojivý hybrid původní hry a seriálu.

Není to nicméně bez háčku, protože autor s přezdívkou Speclizer nabízí mod pouze na svém Patreonu. A, tušíte správně, zdarma to není, stahovat mohou jen lidé, kteří se zavážou k příspěvku 300 korun či vyššímu. No dobře. Ale, kdo ví, třeba to za to někomu bude stát.

Kvalitu výsledku můžete posoudit na následujícím videu: