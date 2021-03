Čerstvý update pro RPG The Outer Worlds přinese plynulejší zážitek na nových konzolích

16. 3. 2021 16:21 | Bleskovky | autor: Tomáš Vojkovský

Autoři vesmírného RPG The Outer Worlds přichází s novým patchem 1.07, který připravuje titul na zítřejší vydání posledního DLC, Murder on Eridanos. Zavede vás do kolonie Halcyonu, kde musíte vyřešit podivnou vraždu. Čeká na vás nová zápletka, vybavení i výlet na létající ostrovy planety Eridanos.

Kromě příprav na rozšíření jsou součástí patche menší opravy a také podpora 60 FPS na PlayStationu 5 a Xboxu Series X. Zatím není jasné, jestli se plynulejší snímkovací frekvence dočkají i hráči na Xboxu Series S.

O záběry, jak The Outer Worlds v kabátku nové technologie běží, se s veřejností na Twitteru podělil uživatel ArmoredFrog.