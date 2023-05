CD Projekt vyvrací spekulace, že by se ho chystala odkoupit Sony

31. 5. 2023 13:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Možný zálusk na polské studio CD Projekt je vděčným předmětem spekulací – již před osmi lety se šuškalo, že si peněženku chystá Electronic Arts, další rok pak znovu a vloni jakbysmet, když odešel z funkce dlouholetý výkonný ředitel Marcin Iwiński. Letos v březnu se zas začala šířit zpráva, že Poláky hodlá do své stáje zařadit společnost Sony. Stejně jako v předchozích případech se však jedná o pouhou fámu, což potvrdila PR zástupkyně studia Ola Sondej na Twitteru:

Později to ještě komentoval ředitel Adam Kiciński: „Nic se nezměnilo. Můžu jen zopakovat to samé, co říkáme celý rok – CD Projekt není na prodej. Chceme zůstat nezávislí. Věřím, že máme skvělou strategii, kterou sice, pravda, není snadné dodržovat, ale užíváme si kráčet po své vlastní stezce.“