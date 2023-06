Bowserovi je podle kánonu 34 let

7. 6. 2023 10:55 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Bowsera už by pomalu měla po ránu začít bolet záda a měl by pociťovat zárodek tendencí z okna nadávat dětem, co si moc nahlas hrají na ulici. Ačkoliv, pravda, bavíme se o Bowserovi, ten tato nutkání nejspíš měl vždycky.

Želvodračí záporák (nejen) z her o Mariovi totiž stojí u bran středního věku – je mu oficiálně 34 let! Víme to díky instruktážnímu videu k vytvoření účtu u Nintenda, v němž tvůrci použili Bowsera jako příklad dospělého uživatele. A když má želvák vyplnit datum narození, uvede 5. února 1989.

Kolik je samotnému Mariovi, sice přesně nevíme, ale Šigeru Mijamoto v roce 2005 prohlásil, že instalatér je, stejně jako jeho bratr Luigi, starý tak čtyřiadvacet, pětadvacet let. Není však jasné, zda se kanonicky zastavil v čase, či stárne společně s námi. Protože pokud ano, dnes už tu máme pokročilého čtyřicátníka – a pak začne dávat smysl jeho obsese pokrývkami hlavy. Plešku nezastavíte.