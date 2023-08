Autoři Metroid Dread pracují na dvou neoznámených hrách

Studio MercurySteam, autoři povedené plošinovky Metroid Dread, pracuje na dvou dosud neoznámených hrách. Vyplývá to z finanční zprávy firmy Nordisk Games, která má ve studiu menšinový podíl. Podle spekulací by jedna z nich měl být Project Iron, temné, akční fantasy RPG.

Spanish developer MercurySteam is currently working on "two large undisclosed titles" according to Nordisk Games financials, which owns a 40% stake in the studio.



Mercury Steam is best known for Castlevania Lords of Shadow and 2021's Metroid Dread.



1/2 pic.twitter.com/f9eTMdCq3i