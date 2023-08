Automobilový survival Pacific Drive se odkládá na příští rok

Zajímavě vypadající survival Pacific Drive, ve kterém hraje ústřední roli upravený kombík, hlásí odklad. Vyjde na PC a PlayStationu 5 začátkem příštího roku. Důvodem je klasická formule o vydání hry v co nejlepším stavu bez nutnosti přetěžovat vývojářský tým Ironwood Studios.

As summer comes to a close, we’d like to share that Pacific Drive is moving its release to early 2024.



This decision gives us the room to make Pacific Drive the best it can be, while still prioritizing the health of our team.



