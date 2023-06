Akční fantasy Flintlock: The Siege of Dawn se odkládá na příští rok

Flintlock: The Siege of Dawn se odkládá na příští rok. Atraktivní mix God of War a Dark Souls, navíc s neotřelou mechanikou magie a křesadlových střelných zbraní, posouvá datum vydání z letoška. Důvod je poměrně klasický: Vývojáři a vývojářky z A44 Games chtějí udělat tu nejlepší možnou hru.

We want to update our fans on the development of Flintlock: The Siege of Dawn. To make Flintlock the absolute best experience it can be at launch, we have made the decision to move the game’s release to 2024. (1/4)