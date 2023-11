Adventura The Expanse: A Telltale Series vyšla na Steamu

Pro hráče, kteří čekali, než se adventura The Expanse: A Telltale Series objeví na jejich oblíbené počítačové platformě Steam, má titulní společnost dobré zprávy. Kosmické dobrodružství včera dorazilo na Steam v kompletní edici se všemi epizodami, kterou si zakoupíte za zhruba 600 korun.

