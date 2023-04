Adventura The Case of the Golden Idol dostane DLC

28. 4. 2023 14:01 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

The Case of the Golden Idol je příjemným návratem ke klasickým point-and-click adventurám, který je schopný oslovit pamětníky i nováčky. Jakmile se to povede a základ odehrajete, můžete se brzy vydat za vyšetřováním další záhady v přídavku The Spider of Lanka.

DLC před hráče postaví tři nové scénáře, které se odehrávají ve zcela novém prostředí. Časově budou zasazené rok před první scénář v základní hře a sledují příběh Alberta Cloudsleyho a Oberona Gellera, kteří se vydali do titulního království.

Tento kus dodatečného obsahu vás vyjde na 6 dolarů a potřebujete k němu vlastnit základní hru. Tu si na Steamu stále můžete bezplatně vyzkoušet v demoverzi.

